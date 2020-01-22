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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قيادية بالانتقالي تكشف عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية لعدن والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يناير 2020
كشفت نائب رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتورة أسماء أحمد صالح الشقري السباعي،عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية اليمنية للعاصمة المؤقته عدن.
وقالت السباعي في حوار وفقا لــ “اليمن العربي”، الأوضاع لم تتغير بعودة الحكومة الشرعية إلى عدن وإنما ازدادت الأوضاع سوءاً ، حيث أن الحكومة لم تحرك ساكنا فهناك بسط على الأراضي والمواقع الاثرية واضراب للمعلمين .
وحول سبب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق، قالت إن الاتفاق يحجم من مصالحهم الخاصة في نهب ثروات الجنوب لذلك يعملوا على تاخير تنفيذ بنود الاتفاق.
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