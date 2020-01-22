بالجدول.. كمية الامطار التي سقطت في العراق امس

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، عن كمية الامطار التي سقطت في مناطق متفرقة من البلاد امس.

وجاء في جدول الذي نشرته الهيئة ان "اعلى نسبة امطار سقطت في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية هي منطقة علي الغربي بنسبة 28 ملم مدينتي العمارة وتكريت بنفس النسبة وهي 27.3 ملم ثم بيجي بنسبة 20.1 ملم".

وكانت نسبة الامطار التي سقطت في بغداد بلغت 6.2 ملم.

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وادناه جدول بكمية الامطار التي سقطت في بعض مناطق البلاد امس: