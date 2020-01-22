بالصور.. محتجون يقطعون الطريق الرابط بين الديوانية والمحافظات الجنوبية

أفاد مراسل الخليج 365، الأربعاء، بأن محتجين قطعوا الطريق السريع الرابط بين الديوانية والمحافظات الجنوبية. وأضاف مراسلنا، أن المحتجين ناشدوا الأمم المتحدة "الضغط" على السياسيين من أجل تنفيذ مطالبهم.

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