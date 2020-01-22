خبير: الشائعات تهدم بناء الاقتصاد الوطني

حذر عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، اليوم الأربعاء، من خطورة تداول الشائعات على الاقتصاد الوطني وحركة الاستثمار.

وقال العطار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق يمر بمنزلق خطير بسبب ما يشهده من أوضاع مضطربة وتظاهرات في بغداد والمحافظات", مبيناً أن "تداول الشائعة في الوقت الحالي وفي ظل التطور التكنلوجي له تداعيات سلبية ومؤثرة سلبياً على بنية الاقتصاد الوطني وحركة التنمية إضافة إلى أن الشائعات تتسبب بهروب رؤوس الأموال العراقية والأجنبية وتقليل حركة الاستثمار في البلاد".



وأشار العطار إلى "أهمية اعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الأخبار المزيفة والشائعات الخبرية التي تحاول بعض الجهات المستفيدة من تدهور الوضع الاقتصادي العراقي"، مبيناً أن "البلاد فيها موارد مالية كثيرة ومن خلالها تسطيع الدولة توفير المشاريع الستراتجية والخدمية والصناعية والسكنية والزراعية وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة استمرار تدفق العملة الصعبة للسوق العراقية".

