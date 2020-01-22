لاول مرة بتاريخ لبنان والوطن العربي ست وزيرات بالحكومة.. جمال وثقافة 'صور'

في سابقة تسجل في لبنان والدول العربية، ضمت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، 6 سيدات، من بين 20 وزيرا.

وتقلدت السيدات في هذه الحكومة، التي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، وزارت فعالة أبرزها الدفاع، والعدل، والإعلام.

ويعد تولي سيدة وزارة الدفاع، الأول من نوعه في لبنان والعالم العربي، إلا أن لبنان كان قد اختبر تولي سيدة مركزا وزاريا أمنيا في حكومة سعد الحريري السابقة، حيث شغلت ريا الحسن منصب وزارة الداخلية والبلديات.

وعين دياب، زينة عكر عدرا، وزيرة للدفاع ونائبة لرئيس مجلس الوزراء، وهي تحمل شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في التسويق والإدارة من الجامعة اللبنانية الأمريكية، لديها أكثر من 20 عاما من الخبرة العملية والإدارية والبحثية.

وأسست عكر وأدارت برنامج جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية (INMA)، وهي منظمة غير حكومية، كما أقامت اتصالات وثيقة مع المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والبنوك المحلية والمؤسسات المالية. زينة عكر عدرا.. أول إمرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والوطن العربي

عُينت عدرا في منصبي نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، لتصبح أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والوطن العربي.

ومن قبل لم يكن اسم وزيرة الدفاع اللبنانية معروفاً على الساحة السياسية اللبنانية، فزينة عكر عدرا، سليلة أسرة مسيحية أرثوذوكسية، ورشحت من قبل تكتل (لبنان القوى) برئاسة رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري جبران باسيل، ورئيس الجمهورية ميشال عون.

والوزيرة الجديدة زوجة لجواد عدرا، رجل الأعمال اللبناني المعروف، ومدير عام شركة "الدولية للمعلومات"، وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.

وزيرة الشباب فارتينيه أوهانيان

تعتبر الوزيرة الأصغر سنا ضمن مكونات الحكومة الجديد فتبلغ من العمر 36 عاما وهي من مواليد جبل لبنان وحاصلة على إجازة في العلوم الاجتماعية (إجازة تعليم)-الجامعة اللبنانية.

وعملت مديرة مركز زوارتنوتس التربوي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لجمعية العامليين الاجتماعيين للطائفة الارمنية اللبنانية.

وعملت أيضا مرشدة اجتماعية ومنسقة إدارية لمركز زوارتنوتس التربوي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لجمعية العامليين الاجتماعيين للطائفة الارمنية اللبنانية.

ومرشدة اجتماعية في مطرانية الأرمن الارثوذكس في لبنان.

وزيرة العدل ماري كلود نجم

ماري كلود نجم من مواليد بيروت نيسان 1971.

وهي بروفسور لدى كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، رئيس قسم القانون الخاص ومديرة مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي.

و استاذة زائرة لسنوات عدّة في جامعة بانتيون - أساس (باريس 2) وفي جامعة بانتيون - سربون (باريس 1).

و محامية بالاستئناف منتسبة إلى نقابة المحامين في بيروت.

وحائزة على إجازة في الحقوق ودبلوم دراسات عليا في القانون الخاص من كليّة الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، وعلى شهادة دكتوراه في القانون الدولي الخاص من جامعة بانتيون - أساس (باريس 2).

لها أبحاث ودراسات عدّة في مواضيع تنازع القوانين والاختصاص الدولي، خاصة في الأنظمة المتعددة القوانين.

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بالاضافة الى عملها المهني، ساهمت ماري كلود نجم في مشاريع ومبادرات للمجتمع المدني.

و كانت من الأعضاء المؤسّسين لحملة "خلص!" عام 2007 بهدف التوصّل إلى حلّ سلمي وملزم للأزمة السياسية في لبنان آنذاك.

كما شاركت مؤخراً في الإنتفاضة الشعبية اللاطائفية من أجل تغيير جذري في الممارسة السياسية في لبنان.

وزيرة العمل لميا الدويهي

لميا طنوس يمين مهندسة معمارية استشارية واستاذة جامعية من مواليد زغرتا في شباط من العام 1974.

وزيرة الإعلام منال عبد الصمد

شغلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد منصب رئيس دائرة التشريع والسياسات الضريبية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة - وزارة المال، وهي أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف في بيروت.

ونالت دكتوراه دولة في القانون، من جامعة باريس 1 - السوربون، وذلك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وتنويه من اللجنة الفاحصة في كانون الثاني 2015.

غادة شريم عطا وزيرة المهجرين

وهي استاذة في الادب الفرنسي بالجامعة اللبنانية وصاحبة صفحة السياسة كلمة مؤنث.

وشغلت منصب مديرة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الفرع الرابع بالجامعة اللبنانية بين 2013 - 2016، وكانت مشرفة على "مجلة فيروز"ا لصادرة عن "دار لصياد" بين 2002 و2008.

حاصلة على دكتوراه في الادب الفرنسي.