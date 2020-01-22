مسلحون يقتلون قائدا من الباسيج داخل منزله جنوب غرب إيران

وقالت المواقع إن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على مجدمي داخل منزله، وأطلقوا عليه النيران من سلاح كلاشينكوف ما أدى الى مقتله على الفور.

من جهتها، لم تعلق السلطات الإيرانية على هذا الخبر حتى الآن