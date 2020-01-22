البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا

وجه البرلمان العربي، الأربعاء، رسائل مكتوبة إلى الأمم المتحدة والبرلمانات الدولي والأوروبي وعموم أفريقيا والناتو للتأكيد على رفضه قرار البرلمان التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، في رسائله، إن قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا يعد انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ولفت السلمي إلى رفض البرلمان العربي في جلسته المنعقدة بالقاهرة 15 يناير/كانون الثاني للتدخل التركي باعتباره يزيد الأوضاع تعقيداً ويذكي الفُرقة والخلاف بين أطراف هذا البلد، ويسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويهدد أمن دول الجوار الليبي.

وأدان جميع صور دعم المليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابين الأجانب إلى ليبيا، مطالباً بنزع سلاح هذه المليشيات والجماعات المسلحة.

وطالب كذلك مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع نقل المسلحين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف المُمولة للصراع بالسلاح.

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إلا أن البرلمان العربي رحب باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، باعتباره خطوة هامة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء أبناء هذا البلد.

وعبر عن دعمه لمجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في ليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.





كان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قال إن سبب حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمر برلين حول ليبيا هو تهديده الصريح بإرسال مرتزقة يقاتلون ضد الجيش الليبي.

وكشف عن مشروع سيتقدم به إلى لجنة 5+5 من أجل سحب جميع المقاتلين والمرتزقة غير الليبيين من الأراضي، معترفا بوجود أكثر من 2000 من المرتزقة في الأراضي الليبية.

وعن مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة -ما تسمى الوفاق- الذي يرأسها فايز السراج أوضح سلامة أن "المذكرة عقدت الأمور في ليبيا وزادت من التصعيد، بينما تمس مذكرة التفاهم البحرية مصالح دول أوروبية لاسيما قبرص واليونان".

وانعقد مؤتمر برلين، يوم الأحد الماضي، برعاية الأمم المتحدة بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة "الوفاق" التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/كانون الثاني الجاري.