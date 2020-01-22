السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف مدنيين ببوركينا فاسو

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة سانماتنجا شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات من القتلى.

وقدمت الخارجية السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو مجددة موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وأعلنت حكومة بوركينا فاسو، الثلاثاء، مقتل 36 مدنياً وإصابة 3 بجروح في هجوم إرهابي على قرى بمقاطعة سانماتنجا شمالي البلاد.

وقال وزير الاتصالات ريمي فولجانس دندجينو: "لقد تبلغت حكومة بوركينا فاسو باستياء بمقتل 36 مدنياً في مقاطعة سانماتنجا في أعقاب هجوم إرهابي".

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والسبت الماضي، أعلن الجيش في بوركينا فاسو أن 6 جنود قتلوا في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا شمالي البلاد.

كما قُتل 14 مدنياً على الأقل بينهم تلاميذ، بداية الشهر الجاري، في انفجار عبوة يدوية الصنع لدى مرور حافلة في شمال غرب بوركينا فاسو، على ما أفادت مصادر أمنية.



وتشهد بوركينا فاسو منذ نحو 5 أعوام أعمال عنف تنسب إلى مجموعة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

ومنذ بداية 2015، أسفرت الهجمات الإرهابية خاصة في شمالي البلاد وشرقها عن نحو 635 قتيلاً.

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.

وتضم قوة برخان الفرنسية 4500 عنصر ينتشرون في منطقة الساحل والصحراء لمحاربة المجموعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة.