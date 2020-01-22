محافظ البحر الأحمر: سأقود سيارتي بنفسي بعيدا عن مواكب السير!

قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه سيقود سيارته بنفسه بعيدا عن مواكب السير التي يتم تنظيمها، ليقوم بزيارات مفاجئة على المستشفيات والمصالح الحكومية والخدمية، للتأكد من انتظام العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أنه وجميع التنفيذيين جاءوا لخدمة المواطن والعمل على راحته.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ البحر الأحمر، مع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، والذي عقد، اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة، واستمر لأكثر من 4 ساعات متواصلة، استعرض خلالها محافظ البحر الأحمر، أولويات العمل خلال الفترة المقبلة وفقا لجريدة الأهرام.

وأكد "حنفي" أنه محافظ لجميع مدن البحر الأحمر، وليس الغردقة فقط، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بمدن الجنوب، لإتمام عملية التنمية في المنطقة، موضحا أن مدن القصير ومرسى علم تنقصها الكثير من الخدمات، سيتم العمل على حل كل المشكلات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، انه سيتم تطوير منطقة شاطئ 4 بالغردقة ليكون متنفسا للأهالي، كما سيتم إنشاء حديقة عامة في المنطقة المقابلة للشاطئ، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة شاطئ عام بمدينة رأس غارب بتكلفة 9 ملايين جنيه، وآخر بالقصير بتكلفة 10 ملايين جنيه.