عبدالله حذّر من الكيدية السياسية: سنتعاطى مع الحكومة من موقع المعارضة الديمقراطية

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، إلى "أنّنا ننتظر ​البيان الوزاري​ للحكومة وبرنامج عملها، وبخاصّة خطّتها للإنقاذ الاقتصادي، وتلبيتها لنبض الشارع المنتفض منذ أشهر، وسنتعاطى معها من موقع المعارضة الديمقراطيّة".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "يبقى أن نحذّر من الكيدية السياسيّة في هذه الظروف الدقيقة".