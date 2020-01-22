مصطفى حسين: نأمل ان يشكل تأليف الحكومة الجديدة فرصة للانقاذ

امل رئيس الحركة الشعبية ال​لبنان​ية النائب ​مصطفى حسين​ بأن يشكل ​تأليف الحكومة​ ​الجديدة​ فرصة للانقاذ بعدما بلغ البلد اخطر الاوضاع واصعبها.

وتمنى حسين ان "تكلل مهمة الفريق الحكومي الجديد بالنجاح لما فيه مصلحة لبنان، تمنى لو ان القيمين اخذوا في الاعتبار تمثيل عكار كمحافظة اساسية وكبيرة بكفاءات ابنائها، والعلويين ك​طائفة​ قدمت الكثير للبنان وتذخر بالطاقات والنجاحات".

وناشد النائب حسين الجميع العمل يداً واحدة والتعالي عن الخلافات التي شهدناها مؤخراً ليتمكنوا من انتشال لبنان من الهاوية التي وصل اليها، خصوصا ان ​الشعب اللبناني​ ما عاد يحتمل التأخير والمماطلة بعدما بات مهدداً بلقمة عيشه.