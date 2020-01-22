مخزومي: الحكومة افضل من لا حكومة وحكومة تصريف الأعمال السابقة

اشار النائب ​فؤاد مخزومي​ الى ان ​الحكومة​ افضل من لا حكومة وحكومة ​تصريف الأعمال​ السابقة التي أصبحت مستقيلة وتركت ​الوضع الأمني​ متفلتاً واهملت الملفات المالية والإقتصادية.

ولفت مخزومي في حديث تلفزيوني، الى اننا "طلبنا حكومة إنقاذية لكن الحقيقة ان هذه الحكومة هي حكومة مواجهة، وليس فيها أي موقع للحراك ولم يحصل توزير لشخصيات تابعة للحراك كما وعدوهم". واشار الى ان المطلوب فوراً عرض البرنامج الاقتصادي الإنقاذي للحكومة قبل ان يتم الحكم على أعمالها. الناس تنتظر ونحن ننتظر البيان الوزاري لنرى كيف سيكون التوجه العام.

اضاف "لا أرى معارضة فعلية للحكومة الجديدة لأن المعترضين يعملون "بالمفرق" ولا ينسقون مع بعضهم ما يعني انه لن يكون هناك عرقلة لمشاريع الحكومة في مجلس النواب".