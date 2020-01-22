قاسم هاشم: المطلوب البدء بمعالجة القضايا الحياتية والمعيشية

لفت عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "اما وان ​الحكومة​ قد ابصرت النور بعد الانتظار فالإسراع بوضع خطة انقاذية لايحتمل مزيدا من هدر الوقت والمطلوب البدء بمعالجة القضايا الحياتية والمعيشية لان حدة ​الأزمة​ الاقتصادية تقض مضاجع اللبنانيين وينتظرون حلا وعلاجا ناجعا وبذلك تعيد الحكومة بناء جسور الثقة بين الناس ودولتهم بعد ان فقدت نتيجة ما اصاب الوطن والناس بسبب السياسات الخاطئة التي أوصلتنا الى الانهيار

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