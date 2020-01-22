بلدية زحلة- معلقة وتعنايل دانت عمليات السرقة المتكررة التي تحدث في زحلة

دانت بلدية زحلة- معلقة و​تعنايل​، عمليات السرقة المتكررة التي تحدث في زحلة والتي كان آخرها ما تعرض له رئيس ​جمعية تجار زحلة​ السابق ​ايلي شلهوب​، الذي خطف مع سيارته واقتيد الى ​بعلبك​ وترك في وسط الطريق بعد سلبه كل ما لديه.

وطالبت ​الأجهزة الأمنية​ بـ"ضرورة ملاحقة الفاعلين، كما وإتخاذ كل الإجراءات الرادعة لمثل هذه التعديات على المواطنين وممتلكاتهم، نحذر كل المعنيين من ان تكرر مثل هذه الحوادث سوف يفاقم قلق المواطنين ونقمتهم ما يمكن ان يؤدي الى ما لا يحمد عقباه".