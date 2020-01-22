ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ "عددًا من موظفي اللجان المشتركة في ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ دخلوا إلى الوزارة وأقفلوها، إحتجاجًا على عدمقبض مستحقّاتهم منذ سنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر MTV: عدد من موظفي اللجان المشتركة بـ"الشؤون الإجتماعية" دخلوا إلى الوزارة وأقفلوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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