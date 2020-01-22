افادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​قصر بعبدا​ عن التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة، مشيرة الى ان "الوزراء انتقلوا الى قاعة ​مجلس الوزراء​ في ​القصر الجمهوري​ حيث سيترأس ​الرئيس ميشال عون​ الجلسة الأولى للحكومة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر التقاط الصورة التذكارية للحكومة والوزراء انتقلوا الى قاعة مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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