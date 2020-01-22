بري من بعبدا: الاعلام غير متفائل ولكن نحن متفائلون بالحكومة

اشار رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في تصريح له من ​قصر بعبدا​ بعد اخذ الصورة التذكارية للحكومة العتيدة، الى ان "الاعلام غير متفائل اليوم، ولكن نحن متفائلون ب​الحكومة​". إضغط للمزيد

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