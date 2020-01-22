عقد لقاء بين ​الرئيس ميشال عون​ ورئيسي ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ و​الحكومة​ ​حسان دياب​ قبيل جلسة مجلس الوزراء الاولى، واخذ الصورة التذكارية. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء بين الرئيس عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة قبيل جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.