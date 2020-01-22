رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: بيان الترويكا الأوروبية يثبت عجزها وعدم حكمتها

شدّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، على أنّ "بيان الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) حول آليّة فضّ الخلاف في الاتفاق النووي، يثبت عجز الأوروبيين وعدم حكمتهم في مواجهة مطالب الولايات المتحدة الأميركية".
وفي ما يتعلّق بمطالبة عوائل ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة حول الشفافيّة في دراسة حيثيات الحادث، لفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية قد أمرا بتشكيل لجنة خاصّة لمتابعة حيثيات الحادث"، مشيرًا إلى أنّ "هناك الكثير من الأسئلة يجب الإجابة عليها وتستغرق وقتًا".
وركّز صالحي على أنّ "اتخاذ القرار في أوقات الأزمات أمر مهمّ جدًّا، وبالتأكيد أنّ اتخاذ هكذا قرارات يختلف عمّا هو في الأوضاع العادية. لذا يجب وضع آليّة معيّنة للحيلولة دون تكرارها وإعلان نتائجها".
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