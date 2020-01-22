الشيخ صبري: للإستمرار بالزحف نحو الأقصى والدفاع عنه بوجه الإحتلال الإسرائيلي

دعا خطيب ​المسجد الأقصى​ الشيخ ​عكرمة صبري​، الفلسطينيّين والمقدسيّين إلى "الإستمرار في الزحف نحو الأقصى والرباط فيه، والدفاع عنه في وجه الإحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه".

وأكّد في تصريح، أنّ "الأصل أن تستمر حملة الفجر دون دعوات من باب صدق الانتماء لهذه الأرض المباركة والمقدسات الإسلامية، لأنّ الأعداد القليلة هي الحالات الشاذّة، ومن واجبنا أن نملأ الأقصى ونعمره في كلّ الصلوات، وما البدء برمزيّة صلاة الفجر إلّا لتشجيع الناس واستمراريّة تواجدهم في الأقصى".

وركّز الشيخ صبري على أنّ "من الواجب تعمير الأقصى بصلاة الفجر وبغيرها من الوسائل الّتي تحافظ على هويّة ​القدس​"، لافتًا إلى أنّ "الاحتلال يحاول أن ينغص على المسلمين صلاتهم ويغتاظ ويقهر حينما يرى الآلاف تزحف إلى الأقصى، فيبدأ حينها بإجراءاته العدوانيّة الإنتقاميّة الّتي تتمثّل باعتقال الشباب والفتيات وممارسة سياسة الإبعاد وغيرها".