دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الفلسطينيّين والمقدسيّين إلى "الإستمرار في الزحف نحو الأقصى والرباط فيه، والدفاع عنه في وجه الإحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه".
وأكّد في تصريح، أنّ "الأصل أن تستمر حملة الفجر دون دعوات من باب صدق الانتماء لهذه الأرض المباركة والمقدسات الإسلامية، لأنّ الأعداد القليلة هي الحالات الشاذّة، ومن واجبنا أن نملأ الأقصى ونعمره في كلّ الصلوات، وما البدء برمزيّة صلاة الفجر إلّا لتشجيع الناس واستمراريّة تواجدهم في الأقصى".
وركّز الشيخ صبري على أنّ "من الواجب تعمير الأقصى بصلاة الفجر وبغيرها من الوسائل الّتي تحافظ على هويّة القدس"، لافتًا إلى أنّ "الاحتلال يحاول أن ينغص على المسلمين صلاتهم ويغتاظ ويقهر حينما يرى الآلاف تزحف إلى الأقصى، فيبدأ حينها بإجراءاته العدوانيّة الإنتقاميّة الّتي تتمثّل باعتقال الشباب والفتيات وممارسة سياسة الإبعاد وغيرها".
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ صبري: للإستمرار بالزحف نحو الأقصى والدفاع عنه بوجه الإحتلال الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.