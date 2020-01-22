الدفاع التركية: القبض على 4 "إرهابيين" من "بي كا كا" أثناء تحضيرهم لشن هجوم في تل أبيض

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "القوات الخاصة التركية نفّذت عمليّات مداهمة لعدد من المنازل الّتي يختبئ فيها "الإرهابيّون" في بلدة ​تل أبيض​، الواقعة ضمن حدود عمليّة "نبع السلام" في شمال ​سوريا​".

وأوضحت في بيان، أنّ "القوات الخاصة ألقت القبض على 4 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، وبحوزتهم 3 بنادق من طراز "أك-47"، 15 مخزنًا للطلقات، مسدس، درع واقي، 13 جهاز حاسوب، و3 ملايين و900 ألف ليرة سورية، إلى جانب عدد آخر من الأسلحة والعتاد".

ولفتت الوزارة إلى أنّه "تمّ العثور بين الأسلحة على ​قذائف​ خارقة للدروع، وأنّ البنادق الثلاث كانت في وضعية جاهزة ل​إطلاق النار​".