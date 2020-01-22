أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ "القوات الخاصة التركية نفّذت عمليّات مداهمة لعدد من المنازل الّتي يختبئ فيها "الإرهابيّون" في بلدة تل أبيض، الواقعة ضمن حدود عمليّة "نبع السلام" في شمال سوريا".
وأوضحت في بيان، أنّ "القوات الخاصة ألقت القبض على 4 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، وبحوزتهم 3 بنادق من طراز "أك-47"، 15 مخزنًا للطلقات، مسدس، درع واقي، 13 جهاز حاسوب، و3 ملايين و900 ألف ليرة سورية، إلى جانب عدد آخر من الأسلحة والعتاد".
ولفتت الوزارة إلى أنّه "تمّ العثور بين الأسلحة على قذائف خارقة للدروع، وأنّ البنادق الثلاث كانت في وضعية جاهزة لإطلاق النار".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: القبض على 4 "إرهابيين" من "بي كا كا" أثناء تحضيرهم لشن هجوم في تل أبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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