شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وزارات و23 هيئة خدمية واقتصادية أمام "خطة البرلمان" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة ودراسة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2018/2019، اجتماعاتها الأسبوع المُقبل، حيث تعقد اللجنة 9 اجتماعات تبدأها يوم الأحد وتنهيها يوم الأربعاء، تستمع خلالها لممثلى 6 وزارات و23 هيئة اقتصادية وخدمية.

وتبحث اللجنة فى اجتماعها الأول، يوم الأحد، حساب ختامى موازنة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الموارد المائية والرى، الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الهيئة العامة للثروة السمكية، مركز البحوث الزراعية، المجلس القومى للسكان، وذلك بحضور وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والرى، وكافة الجهات التى سبق ذكرها.

وتعقد اللجنة اجتماعا آخر عصر يوم الأحد، لبحث ومناقشة حساب ختامى موازنة كل من وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صندوق تنمية الصادرات المصرية، الهيئة القومية للأنفاق، المجلس القومى للمرأة، للسنة المالية 2018/2019.

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وتبحث اللجنة فى اجتماعها الثالث خلال الأسبوع القادم، صباح يوم الاثنين، حساب ختامى موازنة كل من، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وزارة الطيران المدنى، صندوق دعم وتطوير الطيران، وزارة الشباب والرياضة، للسنة المالية 2018/2019، كما تعقد اجتماعا آخر فى نفس اليوم لبحث ومناقشة النتائج الإجمالية لتنفيذ الموازنات الجارية والاستثمارية والتحويلات الرأسمالية للهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2018/2019.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعها الخامس صباح يوم الثلاثاء، لبحث ومناقشة حساب ختامى موازنة كل من الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم، للسنة المالية 2018/2019، وتعقد اجتماعها السادس عصر الثلاثاء، لبحث ومناقشة حساب ختامى موازنة كل من هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهيئة القومية للبريد، للسنة المالية 21018/2019.

ومن المُقرر أن تعقد اللجنة 3 اجتماعات يوم الأربعاء المُقبل، لبحث ومناقشة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة العامة للسلع التموينية، الهيئة العامة للبترول، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة القومية للإنتاج الحربى، فضلا عن بحث ومناقشة التقريرين السنويين للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019.