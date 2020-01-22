السيطرة على حريق مخزن أسفل كوبري سوهاج العلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، بإشراف العميد حسام المصري، مدير الإدارة، اليوم الأربعاء، على حريقٍ اندلع في مخزن شركة مقاولات أسفل كوبري سوهاج العلوي دائرة مركز أخميم.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بمخزن بناحية جزيرة محروس دائرة المركز.

جرى الدفع بسيارتي إطفاء، تمكنتا من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

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ورجح كل من المهندس "محمد.ع" 35 عامًا مدير فرع هيئة الطرق والكباري بسوهاج، و"محمود.ع" 43 عامًا خفير، أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وأضافا باحتراق 300 جالون دهانات.

وأضاف الأخير بأنه لم ينتج عن الحريق أي تلفيات بجسم الكوبري، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.