الجمهوريون يحددون قواعد محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
صوت الجمهوريون بتأييد قواعد اقترحها ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، بشأن قواعد المحاكمة الخاصة بعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وتم تمرير القرار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بأغلبية 53 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتا معارضا من الصفوف المتشددة في الحزب .
ويتضمن القرار القواعد الشاملة للمحاكمة.
ويضع القرار الأساس لستة أيام من المرافعات من جانب الديمقراطيين في مجلس النواب ومن جانب البيت الأبيض، وهما الطرفان اللذان يمثلان الادعاء والدفاع على الترتيب في المحاكمة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب .
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