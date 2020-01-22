صحيفة "الغارديان" البريطانيّة تكشف الهويّة الحقيقيّة لخليفة أبو بكر البغدادي وتقول إنه ليس عربيًّا

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلاً عن مصادر إستخبارية بأن الزعيم الجديد لتنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي هو من مؤسسي التنظيم الإرهابي ومن كبار منظريه.

وكان داعش قد أعلن بعيد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية في سوريا في نهاية أكتوبر، إختيار "خليفة للمسلمين" جديد هو الهاشمي القرشي، لكنّ هذا الإسم لم يعن شيئا للكثير من الخبراء بشؤون الجماعات الجهادية لدرجة أنّ بعضهم شكّك حتى بإمكان أن يكون شخصية وهمية، في حين قال عنه مسؤول أمريكي رفيع المستوى إنّه "مجهول تماما"، لكنّ صحيفة الغارديان نقلت عن مسؤولين في جهازين إستخباريين لم تسمّهم أنّ الزعيم الجديد لتنظيم داعش هو المولى وقد كان قياديا رفيعا في التنظيم و"أحد منظّريه العقائديين".

وحسب الصحيفة، فإن المولى ينحدر من الأقليّة التركمانية في العراق، ما يجعله واحدا من القادة غير العرب القلائل في تنظيم داعش .

والمولى الذي تخرّج وفق المصدر نفسه، من جامعة الموصل كانت له اليد الطولى في حملة الاضطهاد التي شنّها تنظيم الدولة الإسلامية بحق الأقليّة الإيزيدية في العراق في 2014.

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من جهتها، رصدت الولايات المتحدة في أوت 2019 مكافأة مالية تصل قيمتها إلى خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومة تقودها إلى المولى الذي كان لا يزال في حينه قياديا في التنظيم الجهادي لكنه مع ذلك كان "خليفة محتملاً لزعيم داعش أبو بكر البغدادي".

وحسب موقع "المكافآت من أجل العدالة" التابع للحكومة الأمريكية فإنّ المولى الذي "يعرف أيضا بإسم حجي عبد الله" كان "باحثا دينيا في المنظمة السابقة لداعش وهي منظمة القاعدة في العراق وإرتفع بثبات في الصفوف ليتولى دور قيادي كبير في داعش".

وأضاف الموقع أنّه بصفته "واحدا من أكبر الإيديولوجيين في داعش، ساعد حجي عبد الله على قيادة وتبرير إختطاف وذبح وتهريب الأقلية الدينية اليزيدية في شمال غرب العراق، ويعتقد أنه يشرف على بعض العمليات الإرهابية العالمية للجماعة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أكتوبر مقتل البغدادي في الليلة السابقة في غارة أمريكية في شمال غرب سوريا على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع العراق.