حزب "تحيا تونس": إستقالة إلياس الفخفاخ من حزب التكتل توفر شروط النجاح لحكومته

قال الأمين العام لحركة "تحيا تونس"، سليم العزابي إن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ سيوفر أكثر ظروف النجاح لحكومته المرتقبة لو يستقيل في حزب التكتل. وأضاف العزابي في حديث لإذاعة "شمس أف أم" اليوم، الثلاثاء 21 جانفي 2020، أن "تحيا تونس" سجلت بإرتياح قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بتكليف إلياس الفخفاخ بتكوين حكومة. Advertisements وإعتبر العزابي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أتاح بهذا التكليف الفرصة للبرلمان وللأحزاب للتوحد.

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