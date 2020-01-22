مجلس الأمن يدعو للتوصل سريعا لوقف إطلاق النار في ليبيا

دعا مجلس الأمن الدولي طرفي النزاع في ليبيا للتوصّل "في أقرب وقت ممكن" لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.
(سكاي نيوز) الاخبارية اليوم الأربعاء - إن "أعضاء مجلس الأمن يحضون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في اللجنة العسكرية المسماة (5+5) من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".
وقال المجلس - في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عقدت الأحد حول ليبيا حسبما أفادت قناة
اللجنة العسكرية التي تم الاتفاق على تشكيلها في قمة برلين من خمسة أعضاء يمثلون الجيش الوطني الليبي وخمسة أعضاء يمثلون حكومة طرابلس.
ومن المفترض أن تتشكل هذه
ومهمة هذه اللجنة هي تحديد سبل تعزيز وقف الأعمال العدائية بين الطرفين المتحاربين.
وفي ختام المؤتمر الذي استمر بضع ساعات في العاصمة برلين، تعهّدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.
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