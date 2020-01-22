كوريا الشمالية تغلق حدودها مع الصين في أعقاب تفشي فيروس كورونا

اتخذت كوريا الشمالية إجراءات لمواجهة الالتهاب الرئوي الناتج عن الفيروس الجديد من سلالة كورونا الذي تفشى في مدينة ووهان بوسط الصين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



واستعرضت صحيفة (رودونج شينمون) الكورية الشمالية اليوم الأربعاء في مقالها بعنوان "انتشار المرض الوبائي الناتج عن الفيروس الجديد من سلالة كورونا في الصين"، الأوضاع الراهنة في الصين وتدابير الحكومة

الصينية بالتفاصيل.



وقالت الصحيفة إن الفيروس الجديد من سلالة كورونا انتشر بسرعة في الصين، مما يلحق أضرارا، مضيفة أن الصين تتخذ التدابير الضرورية لمواجهة الفيروس شديد العدوى.



ولم تذكر الصحيفة وقوع إصابة بالفيروس في كوريا الشمالية، غير أنها تتخذ التدابير الوقائية منه مثل تعليق السياحة

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أمام السياح الأجانب، حسبما ذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.



وقدمت محطة التلفزيون المركزية الكورية الشمالية أمس الثلاثاء، أعراض فيروس كورونا والتدابير الوقائية منه، مؤكدة أن البلاد تسعى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمنع دخول الفيروس إليها.



ومن جانبها قالت وكالة سياحة الشباب الرائدين الصينية في موقعها الإلكتروني إن كوريا الشمالية أغلقت مؤقتا الحدود أمام جميع السياح الأجانب بدءا من اليوم 22 يناير في إطار التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.