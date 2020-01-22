الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وجدد جوتيريش، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان في تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي.



ووقع الليلة الماضية الرئيس اللبناني ميشال

عون، ورئيس الوزراء الدكتور حسان دياب، الليلة، مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متضمنا أسماء الوزراء.



ومن المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة أولى اجتماعاتها اليوم في قصر بعبدا الجمهوري.

ويترأس الرئيس اللبناني ميشال عون الجلسة،

باعتبار أن الجلسات التي تعقد في القصر الرئاسي يترأسها رئيس الجمهورية، في حين يترأس رئيس الوزراء جلسات الحكومة التي تعقد في السراي الحكومي.



وتضم الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء، والتي جرى الإعلان الليلة عن تشكيلها رسميا، 19 وزيرا من بينهم سيدة تشغل للمرة الأولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع وهي زينة عكر.

