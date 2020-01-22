رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجدد جوتيريش، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان في تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي.
عون، ورئيس الوزراء الدكتور حسان دياب، الليلة، مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متضمنا أسماء الوزراء.
ووقع الليلة الماضية الرئيس اللبناني ميشال
باعتبار أن الجلسات التي تعقد في القصر الرئاسي يترأسها رئيس الجمهورية، في حين يترأس رئيس الوزراء جلسات الحكومة التي تعقد في السراي الحكومي.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة أولى اجتماعاتها اليوم في قصر بعبدا الجمهوري.
ويترأس الرئيس اللبناني ميشال عون الجلسة،
وتضم الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء، والتي جرى الإعلان الليلة عن تشكيلها رسميا، 19 وزيرا من بينهم سيدة تشغل للمرة الأولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع وهي زينة عكر.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.