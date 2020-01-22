مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض 7 مقترحات تقدم بها الديمقراطيون في محاكمة ترامب

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، 7 مقترحات تقدم بها الديمقراطيون ضمن حزمة التعديلات التي استعرضها المجلس في جلسات محاكمة الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
التي استعرضها مجلس الشيوخ في جلسات محاكمة ترامب، والتي صوت في رفض 7 مقترحات منها، وأضافت القناة أن التعديل الثامن يتعلق بإصدار مذكرة استدعاء بحق جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لترامب .
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قدم تعديلا ثامنا على مشروع القواعد المنظمة لمحاكمة ترامب، من ضمن حزمة التعديلات
بها شومر وتتعلق بطلب وثائق واستدعاء شهود على صلة بقضية حجب المساعدات العسكرية لأوكرانيا.. ويتوقع أن يصوت المجلس على مشروع القواعد بعد أن ينتهي شومر من تقديم تعديلاته على المشروع.
كان المجلس قد صوت ضد التعديلات السبعة التي تقدم
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد التعديل الذي قدمه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والذي يتضمن طلبا لشهادة كل من مساعد الرئيس ترامب روبرت بلير ومايكل دافي، وهو مسؤول كبير في مكتب الإدارة والميزانية.
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