زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر فيجي

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر جزر فيجي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي، أن مركز الزلزال كان على بعد 129 كيلومتراً شمالي إلى شمال شرقي مدينة لاوتوكا وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.