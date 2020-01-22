تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة حسان دياب

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الثلاثاء، مرسوماً قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب.

وتتألف الحكومة الجديدة من عشرين وزيراً لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى.

يأتي تأليف الحكومة بعد حوالي ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.

وقال دياب، لصحافيين بعد توقيعه مرسوم تشكيل الحكومة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، "أحيي الانتفاضة الثورة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان"، مضيفا "هي حكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الغضب، وستعمل على تلبية مطالبهم".

وقال دياب إن أول زيارة يقوم بها خارج البلاد بعد تولي منصبه ستكون للعالم العربي ولا سيما الخليج.

ووصف الحكومة الجديدة بأنها "فريق إنقاذ" وقال إنها ستكون سريعة وليست متسرعة في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية الهائلة.

جاء تشكيل الحكومة بعد 33 يوما من تكليف الرئيس لدياب بتشكيل حكومة جديدة.

ولم تتضمّن حكومة دياب وجوها من الحكومة السابقة.

وعين ناصيف حتي، مندوب لبنان السابق لدى جامعة الدول العربية، وزيرا للخارجية والخبير الاقتصادي غازي وزني وزيرا للمالية.

وكان تم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر الماضي. بعد استقالة حكومة الحريري في 29 أكتوبر الماضي إثر احتجاجات شعبية طالبت بمحاربة الفساد، وتحسين الخدمات العامة.