كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يتعهد بمحاسبة أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، بمحاسبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن لديه ورقة تمكنه من ذلك.

وقال غسان سلامة، في تصريحات صحفية لقناة روسيا اليوم، إن أردوغان تعهد في البند الخامس من البيان الختامي لمؤتمر برلين بعدم التدخل في ليبيا.

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وأضاف: "أن هناك مشروعًا سنتقدم به إلى لجنة 5 + 5 ليتخلى الليبيون عن المقاتلين الأجانب، ليس فقط الـ 2000 سوري بل وآلاف آخرين".

وأبلغ غسان سلامة، مجلس الأمن في نهاية يونيو الماضي بأنه عاجز عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإلى تفاهم بين الأطراف الليبية بعد اندلاع الحرب في الرابع من أبريل.

واختتمت فى العاصمة الألمانية برلين، الأحد، القمة الدولية الإقليمية المخصصة لليبيا، باتفاق على تطبيق حظر إرسال السلاح لليبيا وتحريك مسار التسوية، وأيضاً على تشكيل لجنة عسكرية من 5 ضباط من حكومة الوفاق و5 آخرين من الجيش الوطنى الليبى بهدف تحويل الهدنة الحالية إلى وقف دائم لإطلاق النار.