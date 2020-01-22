كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشطو هونج كونج يحولون معارض السنة القمرية الجديدة إلى أسواق احتجاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كانت سياسة الاحتجاج موضوعًا جارًا في معارض السنة القمرية الجديدة في هونج كونج هذا الأسبوع، حيث قام أصحاب المتاجر ببيع القمصان، ونقل الأوشام، وحمل الحقائب، والسواحل التي تحمل شعارات شائعة خلال أشهر من مؤيدي الديمقراطية المظاهرات.

واستمرت الاحتجاجات العنيفة، التي أشعلها مشروع قانون تم سحبه الآن والذي كان سيسمح بتسليم المجرمين إلى البر الرئيسي للصين، في هونغ كونغ لأكثر من سبعة أشهر، وأظهرت قوائم الانتظار الطويلة في المعارض أنها تحتفظ بدعم شعبي واسع.

وهذا العام، منعت الحكومة بيع البضائع الجافة في الأسواق الموسمية التي يوافق عليها رسميًا وخفضت عدد الأكشاك بمقدار الثلث، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.

ودفعت الإجراءات الناشطين إلى إيجاد أماكن جديدة في جميع أنحاء المدينة لإقامة أكشاك ذات موضوع احتجاج، حيث تبرع العديد من البائعين بعائدات للمنظمات التي تدعم الحركة.

Advertisements

وقال تشونغ، إنه نظم ورش العمل والمعرض لمساعدة الطلاب على تطوير مهارات جديدة وكسب بعض المال، لأن بعضهم فقدوا الدعم المالي من آبائهم، الذين يعارضون تصرفاتهم الاحتجاجية.

وباع تاجر الأوراق المالية، جيك لي البالغ 26 عامًا، لعبة ورق تضم شخصيات حكومية وشرطية ونشطاء بارزين. لقد عمل لمدة ثلاثة أشهر مع صديقين آخرين لتصميم اللعبة، والتي يأمل أن تساعد اللاعبين على فهم الحركة بشكل أفضل.

واشترت إيفون تشيونغ، وهي بائعة تبلغ من العمر 48 عامًا هذا الأسبوع، كعكة توبر مزينة بـ "أهالي هونغ كونغ، وهو عبارة عن هتاف تشجيعي شهير في المدينة.

وأضافت إنها أمنيتي، فنحن نريد أن تستجيب حكومة هونغ كونغ لمطالبنا.