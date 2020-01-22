كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير إعلامية: أردوغان خرق إتفاق برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خرق الإتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الدولية في مؤتمر برلين ومن بينهم تركيا.

وذكرت التقارير، أن أردوغان يواصل إرسال سوريين إلى ليبيا، بعد توقيعه على اتفاق برلين، فيما قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، إنه "يستطيع الآن محاسبة الرئيس التركي"، مضيفًا أنه تعهد بعدم التدخل في طرابلس أو إرسال مرتزقة.

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وبحسب التقارير الإعلامية، أن عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس مستمرة بشكل كبير، بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك.

وتواصل تركيا إرسال مرتزقة إلى ليبيا، ليصل عدد من وصلوا إلى طرابلس حتى الآن إلى نحو 2600.