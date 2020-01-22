كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الألمانية: تفكيك قنبلة في برلين من مخلفات الحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة برلين، اليوم الاربعاء، أن قنبلة تم العثور عليها في وسط برلين من مخلفات الحرب العالمية الثانية تم تفكيكها بنجاح.

وأضافت الشرطة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تم تفكيك قنبلة الحرب العالمية الثانية في وسط المدينة."، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

تم العثور على القنبلة يوم الثلاثاء، وكان على السلطات إجلاء الآلاف من الناس من المنطقة.

وفي التفاصيل، تم العثور على عبوة ناسفة منذ الحرب العالمية الثانية وتم نزع فتيلها في منطقة مزدحمة بوسط مدينة كولونيا. تم إجراء عملية مماثلة في دوسلدورف الأسبوع الماضي.

وقد عثرت الشرطة الألمانية، يوم الثلاثاء، على قذيفة بوزن 250 كيلو جراما من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وذلك أثناء عمليات بناء في مركز المدينة التاريخي ببرلين.

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وطوقت الشرطة الألمانية المنطقة بدائرة نصف قطرها 500 متر حول مكان القذيفة، فيما يواصل خبراء المتفجرات إبطال مفعول القنبلة.

وكانت قد أجلت السلطات، الاحد 12 يناير، أكثر من أربعة عشر ألفًا من سكان مدينة دورتموند الألمانية في الوقت الذي يستعد فيه فنيو القنابل للتعامل مع ما يعتقد أنه ذخائر غير منفجرة خلال الحرب العالمية الثانية.

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، قالت سلطات مدينة دورتموند في بيان لها، إنها حددت أربعة مواقع في المدينة حيث ما زال أمر المتفجرات الذي خلفته قوات الحلفاء تحت الأرض.

وقال مجلس مدينة دورتموند، إنه تم رصد "حالات شاذة" غير محددة في تلك المواقع خلال مشاريع البناء، ومن الضروري إجراء حفريات لإثبات ما إذا كانت هناك أي قنابل مدفونة.

وكما ورد، يُقال إن المساحة الإجمالية المستهدفة بالإجلاء تغطي جزءًا كبيرًا من وسط المدينة، بما في ذلك محطة السكك الحديدية الرئيسية ومنطقة المستشفى ومتحف كرة القدم الشهير.