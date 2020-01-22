كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض يخطط لإضافة سبع دول أخرى إلى قائمة حظر السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإضافة سبع دول أخرى إلى قائمة حظر السفر، وهي؛ بيلاروسيا، وإريتريا، وقيرغيزستان، وميانمار، ونيجيريا، والسودان، وتنزانيا، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، والذي استشهد باثنين من مسؤولي الإدارة الذين شاهدوا القائمة.

وحسب تقرير الصحيفة، لن تواجه جميع الدول حظراً شاملاً على السفر إلى الولايات المتحدة. قد تفرض على بعض البلدان قيودًا على أنواع معينة من التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات العمل أو الزوار. وصرح مسؤولو الإدارة الذين لم يكشفوا عن هويتهم، أن القائمة ليست نهائية، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء لصحيفة وول ستريت جورنال،

أنه يحاول إضافة المزيد من الدول إلى حظر السفر لكنه رفض تسمية البلدان.

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ونقلت صحيفة بوليتيكو يوم الثلاثاء عن المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي: "لقد كان حظر السفر ناجحًا بشكل كبير في حماية بلدنا ورفع مستوى الأمان حول العالم".

وقال المتحدث: "على الرغم من عدم وجود إعلانات جديدة في هذا الوقت، فإن المنطق السليم والأمن القومي يفرضان أنه إذا رغبت دولة ما في المشاركة الكاملة في برامج الهجرة الأمريكية، فيجب عليها أيضًا الامتثال لجميع تدابير الأمن ومكافحة الإرهاب - لأننا لا نريد الاستيراد الإرهاب أو أي تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة".

في بيان صدر يوم الجمعة خلال حدث لفريق خبراء الأمن الداخلي، أشار وزير الأمن الداخلي بالإنابة تشاد وولف إلى أنه: "بالنسبة لعدد صغير من البلدان التي تفتقر إلى الإرادة أو القدرة على الالتزام بهذه المعايير، قد تصبح القيود المفروضة على السفر ضرورية لتخفيف التهديدات"، حسبما ذكرت "بوليتيكو".

في 27 يناير 2017، أي بعد أسبوع واحد من توليه منصبه، قدم "ترامب" أولاً أمرًا تنفيذيًا يحظر دخول الرعايا الأجانب إلى الولايات المتحدة من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، على الرغم من أن الطعون القضائية أجبرت الإدارة على تعديل الحظر عدة مرات.

يحظر الإصدار الحالي من الأمر التنفيذي، والذي يشار إليه أيضًا باسم حظر السفر 3.0، المسافرين من سبع دول من بينها خمس دول ذات غالبية إسلامية - إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن - بالإضافة إلى كوريا الشمالية وفنزويلا، وفقًا لما ذكرته "سبوتنيك".