كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تعلق السياحة الخارجية بسبب مخاوف من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد العديد من منظمي الرحلات السياحية الأجانب، أن كوريا الشمالية ستحظر دخول السياح الأجانب بدءا من يوم الأربعاء بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين، والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص عقب انتشاره في عدة دول، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

يأتي الغالبية العظمى من السياح إلى كوريا الشمالية من الصين، الداعم الرئيسي لبيونغ يانغ.

وصرح تشا يونج هيونج، رئيس وكالة السفر، ومقرها داندونج، لرويترز، إن الشركة أُبلغت بالحظر الشفوي من جانب نظيرها الكوري الشمالي يوم الثلاثاء.

وقال تشا، إن الشركة أُبلغت أن الأمر الذي يحظر دخول السياح من الصين سيبدأ سريانه يوم الأربعاء، مع استمرار الحظر حتى يتم تطوير لقاح لفيروس كورونا.

ألغى INDPRK الحجوزات وكان يقوم برد العملاء، لكنه قال إنه لا يتوقع أن تحافظ كوريا الشمالية على الحظر طالما قد يتطلب الأمر تطوير لقاح. كما أكدت BTG International Travel & Tours أنها تلقت رسالة مكتوبة من موردها الكوري الشمالي، نقلًا عن إدارة السفر في كوريا الشمالية قائلة إن الجمارك قد أغلقت صباح الأربعاء.

وقالت الرسالة إن حكومة كوريا الشمالية تعد إشعارًا رسميًا وستعلن لاحقًا متى يمكن استئناف الرحلات.

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وقالت شركتان سياحيتان صينيتان آخرتان اتصلت بهما رويترز، اليوم الأربعاء، إنهما لم تتلقيا أي إشعار بالحظر وكانا يعملان بشكل طبيعي في كوريا الشمالية.

كما تأثرت شركات السياحة الغربية المتمركزة في الصين بهذا الحظر. وقالت Young Pioneer Tours في بيان لها إنه تم إبلاغ كوريا الشمالية بأنها ستغلق حدودها مؤقتًا أمام جميع السياح الأجانب كإجراء وقائي ضد الفيروس الذي انتشر بسرعة من مدينة ووهان الصينية.

تتزايد المخاوف من الفيروس، الذي يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال البشري، مع ملايين الآسيويين الذين يسافرون لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة هذا الأسبوع. في الصين، ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 440 اليوم الأربعاء، مع تسع حالات وفاة على الأقل.

بثت وسائل الإعلام الحكومية يوم الثلاثاء لقطات لمسؤول من وزارة الصحة في كوريا الشمالية يناقش تفشي المرض في الصين ودول أخرى ويصف الأعراض.

ولم يشر إلى حظر السياحة لكنه قال إن كوريا الشمالية تعمل مع منظمة الصحة العالمية للتخفيف من أي تهديد للفيروس.

وقال المسؤول: "تتخذ العديد من الدول والحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير لمنع انتشار الفيروس الخبيث".