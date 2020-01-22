كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند تكشف عن الإصابة الرابعة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت السلطات في تايلاند، اليوم الأربعاء، حجر صحي على رابع مصاب بفيروس كورونا الجديد بما في ذلك مواطن تايلاندي قبل أيام من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة حيث من المتوقع أن يصل آلاف السياح الصينيين.

ولقى تسعة أشخاص مصرعهم بسبب فيروس كورونا الشبيه بالأنفلونزا في الصين، مع وجود 440 حالة مؤكدة، ومعظمهم في مدينة ووهان بوسط البلاد حيث ظهر الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي.

وقالت وزارة الصحة العامة، إن المريض التايلاندي وهو امرأة تبلغ من العمر 73 عاما سافر الى ووهان خلال عطلة العام الجديد وأصيب بالحمى بعد عودته.

ووأضافت أنها تخضع للمراقبة في جناح منفصل في مستشفى في ناخون باثوم على بعد 60 كيلومترا غربي بانكوك حيث تتحسن حالتها تدريجيًا.

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وصرح وزير الصحة العامة أنوتين شارنيفراكول، للصحفيين "يمكننا السيطرة على الوضع. مضيفًا "لم تحدث حالات انتقال من شخص إلى آخر في تايلاند لأننا اكتشفنا المرضى حال وصولهم".

وأوضح أنوتين، أن مريضين صينيين آخرين تعافيا وتم إرسالهما إلى المنزل بينما سيعود ثالث إلى المستشفى بمجرد أن أظهرت الاختبارات أنه مصاب بالفيروس.

قالت الشرطة، إن المسؤولين التايلانديين كانوا يصعدون الفحص في المطارات للبحث عن الركاب الذين يعانون من ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والسعال، والصداع، واضطرابات التنفس.

وانتشر الفيروس في مدن أخرى مثل بكين، وشانغهاي، وكذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان. وفقًا لوكالة رويترز.