كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناتور أمريكي يكشف مفاجأة عن عزل ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السيناتور الجمهوري مايك برون، اليوم الأربعاء، أن الديمقراطيين فشلوا في إثبات انتهاك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدستور.

وقال مايك برون، عبر حسابه على موقع تويتر، إن محاكمة ترمب في الكونجرس يوم سيء للديمقراطيين، نقلًا عن قناة العربية.

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ومن جانبه لفت السيناتور ليندسي غراهام، إلى أن محاولة عزل الرئيس ترامب يقودها حزبيون لأغراض سياسية مؤكدًا أن "الشيوخ" لن يسير على نهج "النواب".

وبحسب مصادر، فشل سيناريو عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أشهر، حيث يشكل الحزب الجمهوري أغلبية مجلس الشيوخ الذي سيكون له الكلمة النهائية فى ملف عزل ترامب.