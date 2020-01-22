كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قواعد محاكمة "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار يحدد القواعد الأساسية لمحاكمة دونالد ترامب، والتي تحظر محاولات الديمقراطيين لاستدعاء المزيد من الشهود والوثائق.

في تصويت صارم على 53 صوتا مقابل 47 لنظام الحزب في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، أيد أعضاء مجلس الشيوخ خطة المحاكمة التي طرحها في وقت سابق زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ويسمح للمديرين في مجلس النواب، الذين يتصرفون كمدعين، بتقديم مرافعاتهم الافتتاحية في وقت لاحق اليوم الأربعاء وتأخير النقاش حول ما إذا كان يجب استدعاء الشهود حتى منتصف المحاكمة.

ووافق الجمهوريون على تخفيف خططهم السابقة لحشد الحجج الافتتاحية لمدة 24 ساعة في غضون يومين فقط. بدلاً من ذلك، سيتم مد 24 ساعة على مدار ثلاثة أيام. ومع ذلك، فإن القرار يعني أن المحاكمة ستعقد إلى حد كبير بشروط الجمهوريين.

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يختتم التصويت اليوم الأول من جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ بشأن عزل دونالد ترامب، والذي تم تعيينه لوضع القواعد التي تحكم المحاكمة. ويأتي ذلك بعد أن أحبط الجمهوريون سلسلة من الاقتراحات الديمقراطية التي تسعى إلى جلب شهود ووثائق إضافية إلى العملية.

وقد أكد السيناتور الجمهوري مايك برون، اليوم الأربعاء، أن الديمقراطيين فشلوا في إثبات انتهاك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدستور.

وقال مايك برون، عبر حسابه على موقع تويتر، إن محاكمة ترمب في الكونجرس يوم سيء للديمقراطيين، نقلًا عن قناة العربية.

ومن جانبه لفت السيناتور ليندسي غراهام، إلى أن محاولة عزل الرئيس ترامب يقودها حزبيون لأغراض سياسية مؤكدًا أن "الشيوخ" لن يسير على نهج "النواب".

وبحسب مصادر، فشل سيناريو عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أشهر، حيث يشكل الحزب الجمهوري أغلبية مجلس الشيوخ الذي سيكون له الكلمة النهائية فى ملف عزل ترامب.