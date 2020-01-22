كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 حالات وفاة ضحايا فيروس كورونا بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى 9 أشخاص، وأصيب 440 حالة حتى الآن، جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بالصين، حسبما أكدت لجنة الدولة للنظافة والصحة العامة.

وفي تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، قال نائب رئيس لجنة الدولة للنظافة والصحة العامة في الصين لي بن: "آخر حصيلة للمصابين بفيروس كورونا الجديد حتى الآن في الصين، بلغ 440 حالة مؤكدا، وتوفى تسعة أشخاص".

وقد أعلنت لجنة الدولة للنظافة والصحة العامة في الصين، في وقت سابق، عن 324 حالة مصابة وست حالات وفاة.

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وانتشر فيروس جديد من سلالة كورونا ، كونه من الفيروسات ذات الأعراض الالتهابية الحادة في الجهاز التنفسي بالصين، ما أثار ذعرًا صحيًا عالميًا.

والجدير بالذكر أن فيروسات كورونا هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين. اكتشفت لأول مرة عام 1965.

وهذه الفيروسات تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، كما ويمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.