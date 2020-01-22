القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي جرت في القاهرة أمس، الثلاثاء، عن قرعة متوازنة للمنتخبات العربية.

وبحسب نتائج القرعة فقد وقع منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار في مجموعة واحدة.

وجاءت في المجموعة الأولى منتخبات، بطل إفريقيا، الجزائر وبوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي، وفي المجموعة الثانية منتخبات تونس وزامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية، وفي المجموعة الثالثة منتخبات نيجيريا وكيب فيردي وإفريقيا الوسطى وليبيريا، وفي المجموعة الرابعة فجاءت منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار وموزمبيق ومالاوي.

وضمت المجموعة الخامسة منتخبات مالي وأوغندا وكينيا ورواندا، والمجموعة السادسة منتخبات مصر والغابون وليبيا وأنغولا، والمجموعة السابعة منتخبات غانا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وإثيوبيا، والمجموعة الثامنة منتخبات السنغال والكونغو وناميبيا وتوغو.

وشملت المجموعة التاسعة منتخبات المغرب وغينيا وغينيا بيساو والسودان، أما المجموعة العاشرة فضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية وبنين ومدغشقر وتنزانيا.