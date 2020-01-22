إسبانيا تعلن حالة طوارئ مناخية لمحاربة تغير المناخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الإسبانية أمس الثلاثاء، حالة طوارئ مناخية، ستضطر فاعلين سياسيين إلى تقديم خطّة لمكافحة تغير المناخ في غضون مائة يوم.

واتخذت الحكومة الإسبانية بذلك، خطوة رسمية نحو تفعيل إجراءات طموح لمحاربة التغير المناخي.

وينص الإعلان الذي أقرته الحكومة على أن حكومة يسار الوسط سوف تسعى لأهداف تتوافق مع أهداف الاتحاد الأوروبي، وتشمل تقليص صافي الانبعاثات الكربونية للصفر بحلول عام 2050.

وتريد حكومة إسبانيا الائتلافية الجديد أن يأتي ما يعادل 95 في المئة من احتياجات البلاد من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2040.

وتتنبأ الخطة بالقضاء على التلوث الناتج عن الحافلات والشاحنات وتحييد الكربون الناتج عن الزراعة.

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وسوف يُعلن عن تفاصيل الخطة لدى إرسال التشريع المقترح للبرلمان لإقراره.

وأعلنت أكثر من أربع وعشرين دولة وعشرات السلطات المحلية والإقليمية، حالة طوارئ مناخية في السنوات الأخيرة.

ويقول علماء إن العقد الذي انتهى لتوه كان أكثر العقود التي شهدها العالم حرارة وبفارق كبير، وشهد أيضا ثاني أكثر عام حرارة مسجل في التاريخ.

وقال عدد من نشطاء المناخ أمس الثلاثاء أيضا، وبينهم غريتا تونبرغ للنخبة التي احتشدت للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا إنهم لا يبذلون جهدا كافيا للتعامل مع الطوارئ المناخية وحذروهم من أن الوقت ينفد.