"نتفليكس" تضيف 8.8 مليون مستخدم جديد رغم المنافسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تمكن عملاق بث المحتوى الترفيهي "نتفليكس"، من الحصول على 8.8 مليون مستخدم إضافي لمنصته في الربع الأخير من عام 2019، رغم المنافسة الشديدة.

وجاء ذلك في تقرير أرباح صادر عن الشركة التي فاقت حتى توقعاتها للنمو بـ7.6 مليون مستخدم، بحسب موقع أخبار التكنولوجيا "تيك كرانتش".

وقالت الشركة إن لديها 167 مليون عضو مدفوع الأجر في أنحاء العالم، و100 مليون منهم خارج الولايات المتحدة.

وأعلنت عن بيانات مالية أقوى من المتوقع، حيث بلغت إيراداتها 5.47 مليار دولار وأرباحها للسهم 1.30 دولار، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 5.45 مليار دولار وربحية سهم عند 0.53 دولار.

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وهذه أرقام مفاجئة لأن الشركة تتعرض لمنافسة شديدة مع دخول "ديزني +" و"آبل تي في" إلى عالم بث المحتوى الترفيهي، الذي ينتظر دخول شركات أخرى مثل "إتش بي أو ماكس" و"وارنر ميديا" و"إن بي سي يونيفرسال بيكوك".

وقالت الشركة في رسالة للمساهمين إن عدد المشاهدات لدى المستخدم الواحد، نمى في الولايات المتحدة وخارجها، على أساس سنوي.

وأشارت الشركة أيضا إلى أن أعمالها الأصلية باتت تحظى باهتمام متزايد على محرك البحث "جوجل".

وتجدر الإشارة إلى أن منصات كثيرة منافسة لـ"نتفليكس"، وأكبرها "ديزني +" لم تتوسع بعد إلى العالم، ولا زالت تحصر أعمالها بشكل أساسي، في الولايات المتحدة، ومع ذلك تتوقع "نتفليكس" ألا تختلف هذه الأرقام حتى مع نمو شركات أخرى.