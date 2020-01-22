صنعاء.. محكمة حوثية تقضي بإعدام متهمين باغتيال المتوكل والخيواني

الأربعاء 22 يناير 2020

قضت محكمة تابعة لجماعة الحوثيين، أمس الثلاثاء، بإعدام ثلاثة أشخاص، اُتهموا باغتيال السياسي محمد عبدالملك المتوكل والصحفي عبدالكريم الخيواني مطلع 2015.



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وبحسب وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، قضت بالإعدام قصاصا وتعزيزا رميا بالرصاص في ساحة عامة، لكل من صهيب التاج ويوسف البناء وسفيان الفتحي.

وقضت المحكمة بتسليم بقية المتهمين نحو عشرين مليون ريال إلى ورثة المجني عليهم، مقابل نفقات ورسوم تقاضٍ