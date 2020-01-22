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برنامج تابع للأمم المتحدة يعلن عن تنفيذ مشروع توليد طاقة مستدامة من النفايات في اليمن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 22 يناير 2020

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن بدء تنفيذ مشروع توليد طاقة مستدامة من النفايات في اليمن بمشاركة القطاع الخاص.

 

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وتابع البرنامج في بيان له:"سيتم البدء في شمال اليمن و جنوبه عبر تنفيذ مشروعين لمعالجة النفايات الصلبة و كذلك المشاكل البيئية، و التي تفاقم الوضع الصحي

 

وأكد برنامج الأمم المتحدة أنه سيتم العمل على الحفاظ على نظافة المدن من خلال ذلك

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