جوتيريس يدعو الحكومة اللبنانية الجديدة لدعم الإصلاحات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأربعاء، التزامه بدعم لبنان في تعزيز سيادته واستقراره السياسي، في وقت خرج الآلاف احتجاجا على حكومة حسان دياب التي أعلنت مؤخرا.

وعبر جوتيريس عن أمله في أن تعمل الحكومة الجديدة على دعم الإصلاحات في البلد المثقل بالديون والذي يصارع أزمة اقتصادية.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب مساء الثلاثاء رسميا تشكيل حكومته الجديدة من 20 وزيرا من لون واحد، (حزب الله وحلفائه)، مشيرا إلى أنها من الاختصاصيين ولا نواب فيها.

وجاءت الحكومة الجديدة بعد سلسلة من الاتصالات واللقاءات التي تكثفت في الساعات الأخيرة؛ نتيجة الخلافات بين أطراف الفريق نفسه على تقاسم الحصص.

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وقال دياب، بعد صدور مرسوم تشكيل حكومته عن رئاسة الجمهورية، إنها "تعبر عن تطلعات المعتصمين" الذين ينفذون حركة احتجاج منذ 3 أشهر تطالب بتغيير الطبقة السياسية.

وما إن أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب عن تشكيل حكومته، مساء الثلاثاء، حتى اندلعت عاصفة احتجاجات بمختلف مدن البلاد اعتراضا عليها.

ورفع المحتجون شعارات رافضة لمبدأ تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة، مؤكدين أن لبنان خرج من تحت هذا السقف ويجب على حكومته أن تكون كذلك.

وتجمع المتظاهرون أيضا في ساحات وميادين لبنانية ومنها ساحة طرابلس والبقاع في انتظار لحظة الإعلان عن الحكومة الجديدة للتنديد بها ورفضها.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكد المحتجون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.