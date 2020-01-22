شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. اغتيال قائد قوات التعبئة بمحافظة خوزستان على يد مسلحين مجهولين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اغتال مسلحون مجهلون، اليوم الأربعاء، 22/كانون الثاني/2020، قائدا عسكريا إيرانيا.



وأكدت وسائل إعلام اغتيال قائد قوات التعبئة في منطقة شادگان بمحافظة خوزستان على يد مسلحين مجهولين.

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