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ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 9 وفيات و440 مصابا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بكين

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 9 وفيات و440 مصابا.

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ونقل تلفزيون الصين المركزي اليوم عن نائب مدير لجنة الصحة الوطنية لي بين أنه تم تحديد المرضى المصابين بالفيروس في أنحاء متفرقة من 13 إقليما صينيا، مبينا أن الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي يمكن أن يتحوّل وأن ينتشر بصورة أسرع.

وأوضحت اللجنة الوطنية الصحية في بيان عن اتخاذها عدة تدابير لاحتواء المرض مثل التطهير والتهوية في المطارات ومحطات القطارات ومراكز التسوق وإجراء فحوصات الحرارة في مناطق رئيسية بالأماكن المزدحمة.

من جهة أخرى تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا اليوم لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية بسبب فيروس كورونا.